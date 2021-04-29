«Через COVID-19 у пацієнта постраждали 75 відсотків легенів. Після реабілітації уражена ділянка зменшилася в п’ять разів»

— Ідею створити програму реабілітації людей, що перехворіли на COVID-19, мені підказав такий випадок: навесні минулого року моя знайома захворіла на коронавірус у відрядженні в Маріуполь і потрапила у місцеву інфекційну лікарню, — каже фізичний терапевт Олег Кривохат з Києва. - Пацієнтка потребувала не тільки лікування медикаментами, а й того, що клініка не надавала, — фізичної терапії (лікувальної фізкультури). Це необхідно, щоб попередити утворення застійних явищ в організмі, бути зайнятою якоюсь справою. Їй також була потрібна психологічна підтримка, тим більше, що жінку пригнічувала ізоляція в лікарні. Я став допомагати: розмовляв з нею по телефону, склав комплекс фізичних вправ, включаючи дихальну гімнастику. Ось тоді і вирішив розробити програму реабілітації людей, що перехворіли ковідом. Розшукав в соціальних мережах одного російськомовного лікаря з Ізраїлю, який, як і моя знайома, захворів коронавирусом і був госпіталізований. Він сказав, що на той момент навіть в його країні, де медицина одна з кращих в світі, таких програм ще не застосовували.

«Люди, які приїжджають до нас з портативними кисневими апаратами, вже на другий-третій день реабілітації припиняють ними користуватися«

— Програму відновлювального лікування пацієнтів після COVID-19 потрібно було впроваджувати в реабілітаційному центрі, і я обрав клінічний санаторій «Жовтень», — продовжує Олег Кривохат. — Там багато фізіотерапевтичного обладнання, до того ж я добре знайомий з одним з лікарів — Олександром Кобасою. Він погодився стати моїм співавтором. Олександр Дмитрович доповнив програму реабілітації фізіопроцедурами і, що дуже цікаво, заняттями в басейні. Взагалі-то лікарі не призначають вправи у воді людям, що перехворіли на пневмонію — бояться, що пацієнти застудяться і захворіють знову. Але вода в цьому басейні дуже тепла, 30 градусів. Адже він розрахований на вагітних — їм потрібна саме така температура.

Курс гімнастики у воді для вагітних (гідрокінезотерапія) виявився доречним і для роботи з пацієнтами після ковіда. До того ж ці вправи дають навантаження на дихальні м'язи. Це дуже цінно, адже серед пацієнтів, які перехворіли на коронавірус, багато таких, у кого серйозно постраждали легені. Ми розробили відновлювальну програму, що включає в себе фізичну терапію, скандинавську ходьбу, великий набір фізіотерапевтичних процедур (в тому числі різні інгаляції, ароматерапія, соляна кімната), дихальні вправи, остеопатію, лікувальний масаж, механотерапію (заняття на тренажерах), вправи в басейні, психологічну підтримку. Кожен з цих методів широко відомий і з успіхом застосовується вже не одне десятиліття. Унікальність нашої програми в тому, що вона поєднала їх в комплекс психофізичної терапії для реабілітаційного лікування, причому не тільки після COVID-19, але і пневмонії. Програму затвердив директор санаторію, і ми стали її застосовувати.

Олег Кривохат: «Ми використовуємо дихальну гімнастику, спеціально розроблену для зняття стресових станів»

— Наш санаторій першим серед здравниць України впровадив систему реабілітації людей, що перехворіли на коронавирусну інфекцію, — каже директор санаторію «Жовтень» Сергій Мельник. - Наші лікарі отримали патент на цю програму.

— Щоб за короткий термін відновити дихальну систему людини, потрібно якомога раніше почати реабілітацію, — розповідає співавтор програми лікар Олексанр Кобаса. — Ідеальний варіант, коли відразу після виписки з лікарні з негативним тестом на COVID-19 пацієнт потрапляє до нас. В такому випадку буквально на десятий день ми домагаємося стабільного поліпшення стану легень. Один з наших недавніх пацієнтів прибув на реабілітацію з ураженням легень понад 75 відсотків. Після 20 днів відновлювального лікування за нашою програмою область ураження легень у нього зменшилася до 15 відсотків — в п'ять разів! А сатурація (насичення крові киснем) піднялася до норми: 97−98 відсотків. В даному випадку мова йшла не про наслідки пневмонії, коли в легенях утворюються фіброзні рубці — ділянки, які взагалі не функціонують. У цього пацієнта понад 75 відсотків легеневої тканини функціонувало не в повну силу. Ми домоглися, що основна її частина запрацювала як треба.

Деякі люди приїжджають до нас з портативними кисневими апаратами. У когось низька сатурація, тому важко обходитися без апарату, у когось — просто страх втратити джерела чистого кисню (це схоже на психологічну залежність). Всі вони вже на другий-третій день відновлювального лікування за нашою програмою перестають користуватися цими приладами — кажуть, що не відчувають необхідності в них. Дихають киснем і фітонцидами на прогулянках (наш санаторій знаходиться в лісі, до того ж, на його території насичення повітря киснем найвище у Києві).



Олександр Кобаса: «Щоб відновитися за короткий термін, потрібно якомога раніше почати реабілітацію»

— Ви займаєтесь реабілітацію людей з наслідками вірусної пневмонії, викликаної ковідом?

— Так. Адже в нашому розпорядженні широкий комплекс терапевтичних процедур, які добре себе зарекомендували в відновлювальному лікуванні людей, які перехворіли як на бактеріальні, так і вірусні пневмонії. Плюс до цього — дихальні і фізичні вправи.

— Одна з найпоширеніших проблем, з якими зіштовхуються люди, які перехворіли на коронавірусів у важкій формі, — низький вміст кисню в крові. Що конкретно ви робите для нормалізації сатурації?

— У народі існує думка, що сатурація у хворих ковідом падає виключно через ураження легень, — каже Олег Кривохат. — Насправді, вона залежить також від серцево-судинної системи, психологічного стану людини та інших факторів. Мета нашої реабілітації — домогтися поліпшення роботи як систем організму, так і психологічного стану пацієнта.

«Деякі пацієнти, які перехворіли на ковідом, потребують відновлювального лікування протягом півроку»

— До нас звертаються й люди, у яких виникли ускладнення після перенесеного COVID-19, — каже Олександр Кобаса. — Наприклад, з порушеннясм функції нирок. В таких пацієнтів з'являються набряки на ногах, причому нерідко досить сильні. За допомогою препаратів на рослинній основі і процедур нам вдається протягом одного, максимум двох тижнів нормалізувати роботу нирок. Набряки зникають, показники сечі повертаються до норми. Адже у цих людей немає хронічних нирковий хвороб, таких як, наприклад, пієлонефрит. У них просто нефропатія — порушення функції нирок. З нею можна впоратися. Головне — розпочати лікування вчасно, не запускати недугу, щоб не довести до хронічної ниркової недостатності.

Коронавірус б'є і по серцево-судинній системі — у пацієнтів розвивається гіпертонія. На жаль, ця проблема залишиться у них на все життя. Але за допомогою медикаментів, здорового способу життя, дієти тиск можна утримувати в межах норми.

Ще одне поширене ускладнення після ковіда — підвищений рівень цукру в крові. І це при тому, що до хвороби показники цукру були в нормі. Якщо реабілітація починається вчасно, то за допомогою препаратів (не застосовуючи інсулін), дієти і процедур нам вдається стабілізувати цей показник і підтримувати його в нормі. Зрозуміло, що після курсу реабілітації буде потрібно спостереження у ендокринолога.

— Доводилося чути, що коронавірус призводить до психічних відхилень. Наскільки поширене це ускладнення?

— В тій чи іншій мірі такі відхилення виникають у багатьох пацієнтів. Симптоми найрізноманітніші: забудькуватість, неможливість на чомусь зосередитися. Хтось стає замкнутим і апатичним, хтось — дратівливим і навіть агресивним. У нашій практиці, на щастя, не було пацієнтів з суїцидальними настроями, але багато (перш за все ті, хто приїжджає до нас у вельми ослабленому стані) запитують: «Яке ж у мене буде життя після коронавирусу?». Люди не впевнені, що зможуть повернутися до нормального життя. Але після проходження програми психофізичної реабілітації розуміють, що це цілком досяжне завдання. В ході реабілітації ми стикаємося з такою проблемою: літні люди навідріз відмовляються від спілкування з психологами і психотерапевтами. І це при тому, що представники старшого покоління частіше хворіють на коронавірусну інфекцією у більш важкій формі і, відповідно, стають нашими пацієнтами. Якщо ми бачимо, що людина потребує психокорекції, але не хоче зустрічатися з фахівцем в цій галузі, то таку корекцію проводжу я — опосередковано. Наприклад, бачу, що людина перебуває в пригніченому стані. Запрошую його на заняття зі скандинавської ходьби, на вулиці я допомагаю освоїти техніку цієї ходьби, ми розмовляємо про щось, і людина відволікається від негативних думок. Вона дихає лісовим повітрям, завдяки рухам в його організмі виробляються ендорфіни — гормони радості.

— Пацієнти позбавляються ускладнень після ковіда?

— Я б сказав так: їх стан стає значно кращим, — відповідає Олександр Кобаса. — Наприклад, одного пацієнта старшого віку до нас привезли в інвалідному кріслі. У лікарні він два тижні перебував на штучній вентиляції легенів. Вже на третій день реабілітації ця людина стала самостійно ходити. Причому на значні відстані.



Після проходження програми психофізичної реабілітації ті, хто важко перехворів на коронавірус, мають всі шанси повернутися до повноцінного життя

— Наш курс розрахований на 18−24 дні, — говорить Олег Кривохат. — Цього достатньо, щоб значно поліпшити стан. Найважчі з пацієнтів повернули собі можливість самостійно ходити, дихати без кисневих апаратів, займатися повсякденними справами. Але це не означає, що кожен, хто пройшов реабілітацію, буде абсолютно здоровим. Певній частині людей потрібно продовжувати відновлювальне лікування. Часом — до півроку. Все це індивідуально.

— Зауважу, що керівництво Києва нарікає на брак місць в лікарнях для хворих COVID-19, — каже Олександр Кобаса. — Ми пропонуємо переводити до нас з ковідних шпиталів пацієнтів, які одужують, щоб вони тут завершували лікування і одночасно розпочинали реабілітацію. Таким чином, в лікарнях звільнялися б ліжка, а пацієнти мали б можливість швидше відновитися після хвороби. З лютого місяця в санаторії відкрито реабілітаційне відділення «кардіопульмонарної реабілітації для хворих в підгострому періоді після оперативних втручань на легенях (не туберкульозного характеру) і підгострому періоді захворювання легенів (після пневмоній, в т. ч. спричинених СOVID-19). А з середини травня застраховані (працюючі) особи, що знаходяться на стаціонарному лікуванні в лікарні, зможуть безкоштовно отримати реабілітацію за рахунок Фонду соціального страхування України.

Про те, як записатися на курс реабілітації після COVID-19 або дізнатися умови отримання безкоштовної реабілітації в санаторії «Жовтень» (м. Київ, Конча-Заспа, Столичне шосе, 27 км), можна дізнатися за телефонами: (044) 251−55 -83, +38 (067) 316-19-51 , e-mail: [email protected] http://www.zhovten.org/programms/covid/



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