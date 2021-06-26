Майже сто тисяч: за добу від коронавірусу вакцинували рекордну кількість українців

В Україні за минулу добу, 25 червня, щеплення проти коронавірусу отримали 97130 осіб. Це рекордний результат добової вакцинації, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Одну дозу отримали 36540 осіб, повністю імунізовані — 60590 осіб.

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 1 871 511 українців, з них отримали 1 дозу — 1 871 509 осіб, 2 дози — 550 966.

Тим часом, за минулу добу виявлено 756 нових підтверджених випадків захворювання COVID-19. У лікарні потрапили 526 українців. Летальних випадків -35. Одужали 1 835 осіб.

Найбільше число підтверджених хворих зареєстровано у Києві (205), Київській (54), Харківській (44), Сумській (40) та Львівській (33) областях.

Нагадаємо, в МОЗ пояснили, що робити, якщо людина не може вчасно прийти на щеплення другий дозою.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про індійський штам коронавірусу «Дельта», який вже є в Україні.

57

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter