Майже сто тисяч: за добу від коронавірусу вакцинували рекордну кількість українців
В Україні за минулу добу, 25 червня, щеплення проти коронавірусу отримали 97130 осіб. Це рекордний результат добової вакцинації, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.
Одну дозу отримали 36540 осіб, повністю імунізовані — 60590 осіб.
З початку прищеплювальної кампанії щеплено 1 871 511 українців, з них отримали 1 дозу — 1 871 509 осіб, 2 дози — 550 966.
Тим часом, за минулу добу виявлено 756 нових підтверджених випадків захворювання COVID-19. У лікарні потрапили 526 українців. Летальних випадків -35. Одужали 1 835 осіб.
Найбільше число підтверджених хворих зареєстровано у Києві (205), Київській (54), Харківській (44), Сумській (40) та Львівській (33) областях.
Нагадаємо, в МОЗ пояснили, що робити, якщо людина не може вчасно прийти на щеплення другий дозою.
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