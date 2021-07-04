Тромбозу не виявлено: названа попередня причина смерті жителя Вінниці після вакцинації Pfizer

Медики назвали попередню причину смерті 47-річного українця, який у п'ятницю, 2 липня, помер у Вінниці через кілька годин після щеплення від коронавірусу вакциною Pfizer. Інформацію опублікував Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОДА.

Після вакцинації чоловік спочатку почувався задовільно, але через 3,5 години почав скаржитися на нудоту та став втрачати свідомість. Екстрена медична допомога провела реанімаційні заходи, але чоловік помер.

«Випадок смерті зареєстровано як несприятливу подію після імунізації, оскільки смерть сталася протягом 30 днів після вакцинації проти COVID-19. Повідомляємо, що 2 липня мобільною бригадою було вакциновано 138 людей, НППІ на даний час не зареєстровано. У 5 інших осіб, які щепились з одного флакона з померлим — стан задовільний», — зазначають в ОДА.

У чоловіка не були зареєстровані хронічні захворювання.

«За попередніми результатами судово-медичної експертизи, причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність на фоні ішемічної хвороби серця. Ознак анафілаксії, шоку, тромбозу немає», — йдеться в повідомленні.

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Фото: https://ua.depositphotos.com

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