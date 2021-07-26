Неймовірне одужання: у Львові вилікувався хворий штамом коронавірусу «Дельта» — які у нього були симптоми

Підступний штам коронавірусу «Дельта», який вже поширюється і в Україні, змогла побороти одна з трьох пацієнток у Львівській області.

Про це повідомила головна санітарна лікарка Львівщини Наталя Іванченко, передає «Суспільне».

За її словами, у всіх трьох людей, заражених «Дельтою», спостерігалися ті ж симптоми, як і у знайомого COVID-19 — температура, пневмонія, загальна слабкість.

«Одна пацієнтка виписалася з стаціонару. Двоє з позитивною динамікою готуються до виписки», — уточнила Іванченко.

За її словами, ще у трьох осіб в області підозрюють штам «Дельта». Аналізи направили до Києва.

Нагадаємо, глава МОЗ Віктор Ляшко вважає, що штаму «Дельта» під силу за кілька місяців стати домінантним серед інших штамів коронавірусу.

Більш докладно про агресивний штам коронавірусу у матеріалі: «Нагадує застуду і дуже заразний: все, що потрібно знати про коронавірус „Дельта“, який прийшов в Україну».

Фото: https://ua.depositphotos.com

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