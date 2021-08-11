Тепер «Йота»: в ВООЗ порівняли новий штам з «Дельтою»

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) відреагували на появу нового «Йота» -штаму коронавируса, назвавши його менш небезпечним, ніж штами «Дельта» і «Лямбда».

На брифінгу в Женеві експерт ВООЗ Марія Ван Керхове констатувала: «Йота» не призводить до більш важкого захворювання і до більш серйозного спалаху заражень.

Більш того, вже отримані дані про те, що в районах США, де було зафіксовано більшість випадків інфікування «Йота» -штаммом, «Дельта» вже починає домінувати.

«Таким чином, варіант «Дельта», здається, переважає над варіантом «Йота», — зазначила Ван Керхове.

Нагадаємо, вчені прогнозують, що сплеск смертності від різних штамів коронавируса COVID-19 в світі доведеться на початок вересня 2021 року і загальна кількість смертей до грудня 2021 досягне 5,3 млн, ще 12 млн чоловік помре з причин, які пов'язані з цією хворобою. Така смертність може бути викликана штамом COVID-19 «Дельта» — він швидко поширюється в різних країнах.

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