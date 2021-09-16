20 вересня на запитання читачів «ФАКТІВ» відповість кардіолог Ольга Пантась

— Високий рівень холестерину підсилює розвиток атеросклерозу, який може привести до грізного ускладнення — інфаркту або інсульту, — пояснює лікар-кардіолог вищої категорії, науковий співробітник Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова Ольга Пантась. — Також виникають хвороби артерій: вони звужуються, деформуються. Якщо вражені судини ніг, то людині важко ходити. Постраждали артерії, що живлять кишківник, нирки, — виникають проблеми в цих органах.

— При яких захворюваннях, крім серця і судин, підвищений холестерин?

— При ендокринних порушеннях — захворюваннях щитоподібної залози, надниркових залоз, гіпофіза ітаінших органів. Велике значення має спадковість, а також тривале куріння, патологія печінки.

— А як впливає на організм знижений холестерин?

- Він теж небезпечний. Холестерин знижується у тих, хто голодує, страждає на захворювання печінки, кишківника. Також якщо є недостатність надниркових залоз, або щитовидна залоза виробляє багато гормонів. Брак холестерину погано позначається на гормональному фоні, знижуючи вироблення статевих гормонів, кортизолу та інших. При недостатності холестерину у вагітної жінки можуть трапитися передчасні пологи.

Важливо правильно підготуватися до здачі аналізу на холестерин: дотримуватися звичного режиму харчування, але за два дні обмежити жирну, смажену, гостру їжу. За добу відмовитися від алкоголю і фруктових соків. Аналіз здається натщесерце, тому останній прийом їжі повинен бути за 12−16 годин. Перед забором крові слід 10−15 хвилин посидіти спокійно.



Що таке «поганий» і «хороший» холестерин? Чи можна нормалізувати холестерин за допомогою дієти? Як уповільнити розвиток атеросклерозу? Чим небезпечний низький холестерин? На ці та інші запитання наших читачів у понеділок, 20 вересня, з 15:00 до 16:00 під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповість кардіолог Ольга Василівна Пантась. Телефонуйте до редакції за номером (044) 503−77−74 Заздалегідь надсилайте запитання на електронну адресу [email protected] Матеріал про пряму лінію читайте у четвер, 30 вересня

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