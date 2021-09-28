МОЗ спростувало міфи про вакцину Рfizer і колективний імунітет від корони

У МОЗ розвінчали нові популярні міфи про коронавірусну інфекцію і вакцині проти неї. Фахівці охорони здоров'я спростували чутки про те, що нібито вакцина Pfizer послаблює імунну систему, а найкращим захистом проти COVID-19 є природний імунітет. Як кажуть в МОЗ, перший фейк з'явився через неправильну інтерпретацію наукових досліджень. Другий — створений і просувається антивакцинаторськими рухами.

Досліджуючи походження міфу про нібито ослаблення імунної системи в 5−6 разів після вакцинації Pfizer, МОЗ знайшов джерело: інтерв'ю доктора Девіда Бауера з британського біомедичного центру «Інститут Френсіса Кріка». Там дійсно говорилося про зниження кількості антитіл, але порівнювалася реакція організму на вже відомі штами коронавірусу і імунна відповідь на варіант «Дельта». Згодом недобросовісні інтерпретатори спотворили слова вченого і змусили думати, що порівнювався стан після першої і другої доз вакцини або реакція у вакцинованих і нещеплених.

Таким же фейковим виявився і «маніфест вчених усього світу», які в боротьбіпроти коронавірусу нібито віддають перевагу природньому колективному імунітету, а не вакцинації. Грейт-Баррінгтонська декларація, на яку посилаються дезінформатори, була створена рухом антівакцинаторів, а лікарські спільноти (наприклад, Товариство інфекційних хвороб Америки) засуджують цей документ.

Нагадаємо, український лікар-епідеміолог скептично ставиться до прогнозів, що в жовтні Україна подолає пік захворюваності ковідом, а далі епідемія піде на спад. На думку фахівця, без вакцинації більшості населення можна чекати в жовтні лише зростання числа хворих.

Фото https://ua.depositphotos.com/

493

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter