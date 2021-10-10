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Здоров'я та медицина

«Чарівних аналізів» не існує: доктор Комаровський розповів, як уникнути інсульту в 30 років

11:06 10 жовтня 2021
Євген Комаровський

Для того, щоб знизити ризик інсульту, потрібно вести здоровий спосіб життя і стежити за своєю вагою. Про це заявив відомий український педіатр Євген Комаровський, який раніше жорстко розкритикував «антивірусні» препарати в аптеках, у своєму новому відео на YouTube.

«У вашому житті не повинно бути пияцтва, куріння, зайвої ваги», — зазначив він.

За словами лікаря, слід також регулярно контролювати рівень артеріального тиску, рівень цукру в крові і не забувати про фізичні навантаження.

Комаровський зазначив, що крововилив у мозок у людей незабаром після 30-річчя найчастіше пов'язаний із вродженими патологіями. Він наголосив, що ніяких специфічних аналізів для виявлення небезпеки інсульту не існує.

«Аналізів для попередження інсульту немає, але медична наука чітко знає фактори ризику, які збільшують можливість інсульту», — сказав лікар.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Комаровський розповів, як уберегти дітей від небезпечного штаму коронавірусу «Дельта».

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