Як захистити дітей від штаму «Дельта»: поради лікаря Комаровського

Відомий педіатр Євген Комаровський звернув увагу на те, що на сьогоднішній день немає наукових робіт, які б стверджували, що коронавірус штаму «Дельта», який вже почав забирати життя українців, протікає у дітей важче, ніж інші різновиди ковіда.

У Instagram він змалював ситуацію із захворюваннями маленьких дітей, для яких ВООЗ поки що не рекомендувала жодну з вакцин.

«Жодних специфічних засобів захисту дітей немає. Діти, як і дорослі, мають потребу у провітрюванні приміщень. Загалом, якщо є найменші сумніви у якості вентиляції у приміщеннях, куди ви збираєтеся йти з дитиною, краще туди не ходити», — пише Євген Комаровський і додає, що оскільки дітям до 5 років категорично не рекомендовані маски, мінімізація контактів для них особливо актуальна .

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«Особливість дельта-варіанту якраз і полягає, вірогідно, у тому, що він викликає хворобу при меншій дозі інфекції. Але достовірної інформації про те, що вірус дельта викликає більш важкий перебіг хвороби у дітей немає», — зазначив педіатр і додав: «Проте давайте пам'ятати, що тяжкість хвороби завжди пов'язана з інфікуючою дозою. Виходить, що теоретично дельта-коронавірус може викликати більш важкий перебіг хвороби просто тому, що для виникнення хвороби потрібна менша кількість вірусних частинок».

Раніше глава Бюро ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт заявив, що черговий спалах ковіду в нашій країні через штам «Дельта» можливий наприкінці літа — на початку осені цього року. І триватиме він до зими.

А міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко не виключав, що дельта-коронавірус за кілька місяців може витіснити інші штами ковіду і стати домінуючим.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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