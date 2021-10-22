За добу в Україні майже 24 тисячі хворих, 614 людей померли

В Україні зафіксували черговий антирекорд по коронавірусу. За минулу добу COVID-19 підтвердили у 23 785 людей, не впоралися з недугою 614 хворих ковідом.

За даними Міністерства охорони здоров'я, за час пандемії захворіло понад 2,7 мільйона українців й понад 63 тисяч померли від наслідків інфекції.

21 жовтня вакциновано від коронавірусу майже 270 тисяч людей. З початку прищеплювальної кампанії щеплено близько 8,5 мільйона осіб, з них повністю імунізовані понад 6,8 мільйона.

Медики відзначають, як і раніше, 95% всіх ушпиталених з COVID-19 не мають щеплень від інфекції.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я запровадило перелік професій для обов'язкової вакцинації від COVID-19 та планує його розширити.

Зараз МОЗ працює над створенням спеціальних довідок для людей, яким з тих чи інших причин не можна робити щеплення від COVID-19.

У відомстві готують документи для вакцинації проти коронавірусу для дітей від 14 років.

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