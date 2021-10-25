26.28 / 26.48 30.43 / 30.74
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

Лікар Комаровський розповів, чи зможуть молоді українки завагітніти після COVID-вакцинації

22:39 25 жовтня 2021
комаровський

Відомий педіатр Євген Комаровський, який намагається переконати антівакцинаторів, розвінчав популярний навіть серед лікарів міф про те, що вакцинація проти коронавірусу може погіршити можливості жінки завагітніти і виносити дитину. Про те, що такі чутки поширюються в акушерському середовищі, Комаровський дізнався, спілкуючись із глядачами програми «Ранок з Україною».

За словами лікаря, його «не шокують, але страшенно засмучують» листи з подібними розповідями про почуте від медпрацівників. «Людина з дипломом про вищу медичну освіту озвучила вам інформацію, прямо протилежну думці сучасної медичної науки», — пояснив глядачці Комаровський.

«4 мільярди доз вакцини введено на планеті Земля. Ніякої інформації немає про те, що це впливає на репродуктивну функцію або пошкоджує плід. Ну, немає таких даних… Сучасна медична наука вважає, що навіть вакцинація вагітних не є небезпечною, тому що використовуються інактивовані вакцини», — підсумував педіатр.

Нагадаємо, раніше МОЗ рекомендував робити щеплення вагітним після того, як вони обговорять це питання з сімейним лікарем, і використовувати мРНК-вакцину (Comirnaty від Pfizer-BioNTech).

262

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсія

Підвищення пенсії з 1 грудня: вимоги до стажу посилили

люди

Виплати українцям старшим за 65 років: з 1 грудня зросте мінімальна пенсія

Субсидія

Зміни в правилах призначення субсидій: хто точно не отримає допомогу від держави

Ніко Алі Уолш біля портрета легендарного діда

Онук Мухаммеда Алі вклав чергового суперника на профірингу: відео вбивчого нокауту

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.