Лікар Комаровський розповів, чи зможуть молоді українки завагітніти після COVID-вакцинації

Відомий педіатр Євген Комаровський, який намагається переконати антівакцинаторів, розвінчав популярний навіть серед лікарів міф про те, що вакцинація проти коронавірусу може погіршити можливості жінки завагітніти і виносити дитину. Про те, що такі чутки поширюються в акушерському середовищі, Комаровський дізнався, спілкуючись із глядачами програми «Ранок з Україною».

За словами лікаря, його «не шокують, але страшенно засмучують» листи з подібними розповідями про почуте від медпрацівників. «Людина з дипломом про вищу медичну освіту озвучила вам інформацію, прямо протилежну думці сучасної медичної науки», — пояснив глядачці Комаровський.

«4 мільярди доз вакцини введено на планеті Земля. Ніякої інформації немає про те, що це впливає на репродуктивну функцію або пошкоджує плід. Ну, немає таких даних… Сучасна медична наука вважає, що навіть вакцинація вагітних не є небезпечною, тому що використовуються інактивовані вакцини», — підсумував педіатр.

Нагадаємо, раніше МОЗ рекомендував робити щеплення вагітним після того, як вони обговорять це питання з сімейним лікарем, і використовувати мРНК-вакцину (Comirnaty від Pfizer-BioNTech).

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