26.06 / 26.27 29.98 / 30.34
Київ: +10
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

В Україну доставили ще 3 мільйони доз Moderna

14:26 7 листопада 2021
вакцина

В Україні знову можна буде зробити щеплення проти коронавірусу вакциною Moderna. Партія, привезена в липні урядом США, у вересні закінчилася, і МОЗ довелося дозволити комбінувати різні антиковідні вакцини. Тепер знову доступні щеплення препаратом Moderna. У МОЗ кажуть, що отримали майже три мільйони доз (2 млн 930 тис. 300 одиниць).

Минулою партією американської вакцини встигли зробити щеплення 1,1 млн осіб. Очікується, що нову партію Moderna будуть використовувати для вакцинації вчителів, оскільки з 8 листопада щеплення є обов'язковим для їхньої роботи.

«Сподіваємося, що всі вчителі якнайшвидше зроблять щеплення, у тому числі вакцинами з цієї партії, щоб школи були відкритими та діти повернулися до класів», — заявив Мурат Шахін, голова представництва ЮНІСЕФ в Україні.

Україна отримує вакцину безкоштовно в рамках ініціативи допомоги COVAX. За тією ж програмою ввозилися Pfizer, AstraZeneca та Sinovac.

Читайте також: Вакцинація від коронавірусу: все, що потрібно знати про Moderna

Фото moz. ukr/facebook

91

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсії в Україні

Страховий стаж 35 років: що зміниться з 1 грудня і хто може розраховувати на збільшення пенсії

гроші військовим

Мінімальна пенсія 7800: хто отримає додаткові виплати з 1 січня

пенсії

Страховий стаж для пенсії: коли безробітні українці можуть залишитись без виплат

податок звіт

Коли ФОП не може працювати на «спрощенці»: названо причину

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.