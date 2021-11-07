В Україну доставили ще 3 мільйони доз Moderna

В Україні знову можна буде зробити щеплення проти коронавірусу вакциною Moderna. Партія, привезена в липні урядом США, у вересні закінчилася, і МОЗ довелося дозволити комбінувати різні антиковідні вакцини. Тепер знову доступні щеплення препаратом Moderna. У МОЗ кажуть, що отримали майже три мільйони доз (2 млн 930 тис. 300 одиниць).

Минулою партією американської вакцини встигли зробити щеплення 1,1 млн осіб. Очікується, що нову партію Moderna будуть використовувати для вакцинації вчителів, оскільки з 8 листопада щеплення є обов'язковим для їхньої роботи.

«Сподіваємося, що всі вчителі якнайшвидше зроблять щеплення, у тому числі вакцинами з цієї партії, щоб школи були відкритими та діти повернулися до класів», — заявив Мурат Шахін, голова представництва ЮНІСЕФ в Україні.

Україна отримує вакцину безкоштовно в рамках ініціативи допомоги COVAX. За тією ж програмою ввозилися Pfizer, AstraZeneca та Sinovac.

Фото moz. ukr/facebook

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