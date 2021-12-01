Може вражати вакцинованих та перехворілих: ВООЗ виступила з новим попередженням про «Омікрон»

Новий штам коронавірусу «Омікрон» є дуже високою загрозою глобального поширення з найважчими наслідками. З таким попередженням виступила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), закликавши всі 194 країни, що входять до неї, прискорити програму вакцинації груп, найбільш схильних до ризику зараження, і бути готовими до нового напливу хворих у медустановах.

Станом на 1 грудня випадки зараження «Омікроном» виявлені в ПАР (тут їх найбільше), Великій Британії, Німеччині, Нідерландах, Бельгії, Данії, Ізраїлі, Австралії, Канаді та інших країнах.

Хоча не зареєстровано ще жодної смерті від цього штаму, ВООЗ зазначає, що множинні мутації (штам відрізняється їхньою рекордною кількістю — 50 (!) мутацій) здатні дозволити «Омікрону» обходити імунну систему людей, які повністю вакцинувалися або перехворіли на інші різновиди ковіду.

«Цей варіант коронавірусу нас дуже здивував. Йдеться фактично про еволюційний стрибок коронавірусу. Він має цілий набір мутацій, яких ми не очікували», — заявив вірусолог Туліо де Олівейра.

«Зростання кількості випадків зараження, незалежно від тяжкості перебігу хвороби, може створити додаткове навантаження на системи охорони здоров'я, що, своєю чергою, може призвести до зростання смертності. Тому удар по групах ризику може виявитися дуже суттєвим, особливо у країнах із низьким рівнем вакцинації», — попереджає ВООЗ.

«Омікрон» змусив уряди низки країн посилити контроль на кордонах. Австралія відмовилася від плану відкрити в'їзд для іноземців з 1 грудня. Нагадаємо, цю країну було закрито майже з самого початку пандемії. Японія вирішила заборонити в'їзд для всіх іноземних громадян, хоча в країні ще не виявлено жодного випадку зараження новим штамом. Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда не сказав, як довго діятимуть ці виняткові заходи.

Ізраїль ввів обов'язковий карантин для всіх, хто прибуває до країни, незалежно від того, є у них ковід-сертифікати чи ні. Захід буде діяти поки що до 10 грудня.

США вже заборонили в'їзд із восьми країн Африки. До цього списку потрапили ПАР, Ботсвана, Зімбабве, Намібія, Лесото, Есватіні, Мозамбік та Малаві. При цьому президент Джо Байден назвав «Омікрон» «приводом для занепокоєння, але не для паніки». Він наголосив, що новий штам неминуче з'явиться у США. «Але у нас — найкраща вакцина у світі, найкращі ліки, найкращі вчені, і ми вчимося кожен новий день», — зазначив Байден.

Компанія Pfizer виступила з заявою, в якій йдеться, що вона готова внести зміни до мРНК-вакцини, яку випускає, аби зробити її ефективнішою проти «Омікрона». На це потрібно 100 днів.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон презентував свій план боротьби проти нового штаму. Він має намір у грудні провести масову кампанію вакцинації населення королівства бустерною дозою. Джонсон обіцяє, що щодня третє щеплення отримуватимуть до 500 тисяч британців. А поки що у Великій Британії ввели нові правила для тих, хто приїжджає до країни.

Фото Pexels

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