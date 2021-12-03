6 грудня на запитання читачів «ФАКТІВ» відповість пульмонолог Світлана Гук

Людина, яка зробила перше щеплення проти коронавірусу, часто вважає себе захищеною.

— Але це не так: щонайменше 10—14 днів формується імунна відповідь, — розповідає пульмонолог, керівниця Центру респіраторної медицини та алергології клінічної лікарні «Феофанія» Світлана Гук. — І людина ж не вдягається після вакцинації в захисний скафандр, тому слід пару тижнів дуже обмежувати контакти з оточуючими, потенційно хворими на COVID-19, ходити в масці, дотримуватися дистанції. Адже подразнена чужорідним агентом імунна система робить організм уразливішим перед будь-якою інфекцією, хоча вакцина і не містить живого вірусу. Вакциновані люди також хворіють, і вакцинація захищає від важкого перебігу захворювання і смерті, але не гарантує, що щеплену людину омине COVID-19.

— Якщо напочатку пандемії коронавірус вважався небезпечним для літніх людей, то зараз штам «Дельта» вибирає більш молодих і навіть дітей…

— Раніше теж хворіли молодь і діти, проте, можливо, менше. Штам «Дельта» заразніший, тому люди легше передають його одне одному, і контингент пацієнтів принципово не змінився. Це люди віком 60+, які мають серйозні супутні захворювання: цукровий діабет, ожиріння, патологію серця. Але хворіють і люди середнього віку. Можливо, вони мають особисту схильність до захворювання, закладену в генах.

— Чи не пізно ще зробити щеплення проти грипу?

— Відразу після будь-якої вакцинації організм дещо слабшає і стає більш уразливим до інфекцій. Саме тому після вакцинації рекомендуємо ретельно берегтися. Тож ідеально проти грипу слід було би щепитися ще у вересні-жовтні. Є й «позитивне» припущення: якщо починає з’являтися грип, то це свідчить про те, що коронавірус невдовзі здаватиме позиції.

Яким буде прийдешній сезон ГРВІ? Як проявляється постковідний синдром і що робити? Коли слід вакцинуватися тим, хто перехворів на COVID-19? На ці та інші запитання наших читачів у понеділок, 6 грудня, з 17:00 до 18:00 під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповість пульмонолог Світлана Аркадіївна Гук. Телефонуйте в редакцію за номером (044) 503−77−74 Заздалегідь надсилайте запитання на електронну адресу [email protected] Матеріал з прямої лінії читайте в четвер, 16 грудня

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