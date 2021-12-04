Удар по печінці та нирках: у МОЗ розвінчали популярний міф

У МОЗ України, де раніше назвали секрети здорового сну, звернулися до теми нетрадиційних методів лікування.

До них, зокрема, відноситься уринотерапія — вживання сечі як лікувального засобу, причому як зовнішньо, так і всередину.

Медики називають такий метод лікування варварським і попереджають про наслідки — ниркову недостатність через посилене навантаження на нирки та печінку, а в крайніх випадках — смерті.

«Сеча формується в процесі фільтрації плазми крові в нирках. Коли плазма проходить через ниркові канали, вода та необхідні для організму речовини всмоктуються, а непотрібні та побічні сполуки (сечовина, токсини та ін.) через сечоводи потрапляють у сечовий міхур. У сечі здорової людини. містяться сечовина, креатинін, сечова кислота, аміак та інші речовини, накопичення в організмі яких може спровокувати серйозні захворювання. Сеча хворої людини може містити також ацетон, солі важких металів, бактерії та інші домішки. назад у тіло людини. Тому нирки та печінка змушені працювати інтенсивніше, щоб знову позбутися отруйних речовин. Це може призвести до порушення функціонування організму», — пояснили у Facebook МОЗ.

Також медики попередили про небезпечність застосування сечі для полоскання горла, компресів або навіть клізм, адже таким чином людина отруює організм кінцевими продуктами азотистого обміну. Ознаками такого отруєння неминуче стануть перманентне блювання, діарея, подразнення шлунково-кишкового тракту.

Нагадаємо, МОЗ також здивувало відповіддю на запитання, чи можна вживати алкоголь напередодні і після вакцинації від ковіда .

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