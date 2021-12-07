Агресивний «Омікрон» наступає: вчені з'ясували, як швидко знижується імунітет і чи потрібне третє щеплення

Стрімке поширення нового штаму коронавірусу, що отримав назву «Омікрон», показало, що дія вакцин поступово знижується, імунна система людей, які зробили щеплення проти ковіду, знову стає вразливою. Тому потрібна так звана бустерна доза. Німецький журнал Focus опублікував нещодавно статтю, в якій розповідається про результати дослідження, проведеного ізраїльськими вченими. «ФАКТИ» підготували переклад цього важливого матеріалу.

«Дослідження, проведене в Ізраїлі, показало, як знижується імунітет до коронавірусу, набутий завдяки мРНК-вакцинам. За даними дослідження, загалом імунний захист залишається стабільним протягом перших трьох місяців після отримання другої дози вакцини. Потім, попри вакцинацію, ризик зараження поступово зростає.

Оскільки з плином часу в крові циркулює все менше специфічних антитіл та Т-клітин, імунній системі потрібно більше часу для реакції. Особливо для штаму «Дельта», що швидко розмножується, і ще більш агресивного «Омікрону», цього часу достатньо, щоб вірус облаштувався в нашому організмі.

Але наскільки швидко та серйозно знижується імунний захист? Це показало дослідження з Ізраїлю, в якому вчені під керівництвом Аріеля Ізраеля з компанії медичного страхування Leumit проаналізували дані понад 80 тисяч вакцинованих. Вони порівняли, у скільки з цих людей ПЛР-тест був позитивним, попри вакцинацію, і як їхня кількість змінювалася зі збільшенням проміжку часу після введення другої дози вакцини.

Ізраїль був серед перших країн, які провели масштабну кампанію з вакцинації. Завдяки використанню мРНК-вакцини від BioNTech/Pfizer вже на ранніх етапах було досягнуто дуже широкої імунізації населення. Водночас Ізраїль став однією з перших країн, де кількість випадків зараження коронавірусом знову почала зростати. Попри вакцинацію, вже у червні 2021 року захворюваність там почала збільшуватися. Тому команда вчених вивчила, як це пов'язано зі зниженням імунного захисту.

Результат: у перші три місяці після другого щеплення частка заражень коронавірусом становила близько 1,3%. Оскільки деякі учасники проходили планове тестування, ці позитивні випадки також включали багато випадків безсимптомного перебігу хвороби. На четвертому місяці рівень зараження почав відчутно зростати: кількість позитивних тестів вже досягла 2,4% - тобто збільшилася майже вдвічі. У п'ятий місяць частка заражень зросла до 4,6%. Потім, починаючи з п'ятого місяця, захист став знижуватися ще помітніше: у період від 150 до 179 днів після другого щеплення рівень заражень сягнув 10,3%. Через 180 днів він зріс до 15,5%.

Ці результати підтверджують, що імунітет до коронавірусу, отриманий завдяки вакцинації мРНК-вакциною, починає поступово знижуватися приблизно з третього місяця. Через шість місяців ризик зараження, попри вакцинацію, становить уже цілих 15%. Однак у дослідженні вивчалася тільки частота зараження, але не те, наскільки тяжкими були симптоми ковіду при цих повторних зараженнях і чи вони взагалі виявлялися в учасників.

Проте, на думку дослідників, ці результати наголошують, що доцільно проводити ревакцинацію, починаючи приблизно з п'ятого місяця, — хоча б для того, щоб зупинити подальше поширення коронавірусу. Бо навіть якщо люди, що заразилися попри вакцинацію, не хворіють на ковід самі, вони можуть передати вірус іншим".

Фото https://ua.depositphotos.com/

Переклад Ігоря КОЗЛОВА, «ФАКТИ» (оригінал — Focus)

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