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Здоров'я та медицина

Головне — вражає вакцинованих: епідеміолог передбачила «захоплення» України «Омікроном»

19:29 25 грудня 2021
Головне&nbsp;— вражає вакцинованих: епідеміолог передбачила «захоплення» України «Омікроном»

Поява в Україні штаму коронавірусу «Омікрон» неминуче спровокує зростання захворюваності, причому хворітимуть і вакциновані громадяни. Про це у соцмережі попередила доктор медичних наук, лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.

З її слів, вона наполягає на ранньому лікуванні інфікованих пацієнтів противірусними препаратами, тобто відразу після встановлення діагнозу, в перший тиждень.

Інфекціоніст також вказала на особливості перебігу захворювання, спричиненого штамом «Омікрон».

На ранньому етапі температура тіла у пацієнтів частіше підвищена, може досягати 39 градусів і вище, але, як правило, до тяжкої дихальної недостатності справа не доходить.

Хворіють і вакциновані, в т. ч. що мають високі титри антитіл, тому вимірювати титри антитіл сенсу вже немає.

Почастішали явно повторні випадки захворювання.

Такі особливості захворювання пов'язані з тим, що збудник має понад 30 мутацій у S-білку.

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Таким чином, збудник поступається тяжкістю течії, але компенсує все це полегшеною передачею, що призводить до швидкого зростання захворюваності.

«Враховуючи все вищесказане, нас очікує зростання захворюваності, яке загалом обіцяє бути не таким трагічним… Але розраховувати на повне благополуччя ще рано — групи ризику будуть все-таки вразливі до важкої течії, повністю розслаблятися не варто», — вказує медик.

Нагадаємо, ізраїльські вчені з'ясували, як швидко знижується імунітет при інфікуванні «Омікроном», і чи потрібне третє щеплення.

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