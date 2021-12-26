«Просто шок»: доктор Комаровський пояснив, чи можна вагітніти після щеплення від коронавірусу

Відомий український педіатр Євген Комаровський, який дав поради людям, які страждають від перепадів тиску під час авіаперельотів, розповів, що вакцинація від коронавірусу не впливає на вагітність. Про це лікар розповів на своєму каналі у YouTube.

За словами педіатра, такі питання викликають у нього шок. Адже одна з фоловерів лікаря задалася ними, почувши рекомендації свого лікаря після того, як прищепилася препаратом Moderna.

«Мене ваші питання жахливо засмутили… Насамперед, тому що інформацію ви отримали не від сусідки по лавці, не від колеги в учительській… Ви отримали інформацію від лікаря, тобто людини з дипломом про вищу медичну освіту…» — заявив Комаровський.

Медик стверджує, що думка його «колеги» прямо протилежна думці сучасної медичної науки, оскільки на сьогодні у світі введено понад 4 млрд доз вакцин від коронавірусу. І жодної інформації про вплив на репродуктивну функцію немає, як немає і даних, що це може ушкоджувати плід.

«Проте ваш лікар дозволяє собі на рівному місці залякувати жінку і давати інформацію, абсолютно протилежну істині та здоровому глузду», — додав лікар.

Він порадив, по-перше, поміняти акушера-гінеколога, по-друге, нагадав, що вакцинація вагітних не впливає жодним чином на плід і не порушує репродуктивну функцію.

Як писали «ФАКТИ», раніше доктор Комаровський розповів, чи потрібно вакцинувати дітей від коронавірусу.

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