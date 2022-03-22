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Здоров'я та медицина

Як поводитися під час вибухів, про симптоми контузії та надання першої допомоги постраждалим: розповідає лікар

5:50 23 березня 2022
Наслідки вибуху

Сьогодні, коли вторгнення Росії змусило всіх українців жити, оглядаючись, чи не прилетить бомба або її уламок, для захисту життя та здоров'я потрібні нові знання. Адже від нашої поведінки в перші хвилини після вибуху залежить дуже багато.

Лікарка Світлана Федорова при загрозі вибуху радить наступне: швидко лягти на підлогу, прикрити голову руками, а долонями — вуха, відкрити рота.

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Після вибуху не варто різко підійматись. Іншими словами, не варто вставати одразу. Через стрес і шок біль може з'явитися трохи пізніше.

«При пораненні кожен різкий рух — це зайва крововтрата. Тому потрібно повільно поворухнути руками, ногами. Якщо є кров, зрозуміти — де саме рана і наскільки вона серйозна. У випадку, коли крові багато, лежачи перев'язати рану та покликати на допомогу», — розповідає Світлана Федорова.

Головне, як запевняє лікар, не панікувати. Допоможе впоратися із нападами паніки глибоке ритмічне дихання.

Наступний етап — з'ясувати, чи є наслідки від загального впливу вибухової хвилі, а саме контузія. Якщо така є, то людина може втратити свідомість (від миті до тривалої: кілька хвилин, годин, днів і далі — кома). Після цього можуть виникати нудота, блювання, запаморочення, головний біль. Також є ймовірність, що зникне слух, нюх, смак, зір (цілком або частково).

«Якщо поряд з вами людина з контузією: покладіть на бік. Не потрібно трясти!!! На голову — холод. Викликати медиків! Якщо людина у свідомості, заспокоїти, не залишати одну, перевірити вільна чи ні ротова порожнина, дихальні шляхи, запропонувати зробити кілька вдихів-видихів, дати випити кілька ковтків звичайної питної води. При контузіях легкої та середньої тяжкості — постільний режим 7−10 днів, легка їжа, обмежити доступ до мобільного телефону та інших інформаційних носіїв, що дає додаткове навантаження. А ось препарати треба вживати тільки за призначенням лікаря», — радить Світлана Федорова.

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