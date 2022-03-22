Як поводитися під час вибухів, про симптоми контузії та надання першої допомоги постраждалим: розповідає лікар

Сьогодні, коли вторгнення Росії змусило всіх українців жити, оглядаючись, чи не прилетить бомба або її уламок, для захисту життя та здоров'я потрібні нові знання. Адже від нашої поведінки в перші хвилини після вибуху залежить дуже багато.

Лікарка Світлана Федорова при загрозі вибуху радить наступне: швидко лягти на підлогу, прикрити голову руками, а долонями — вуха, відкрити рота.

Після вибуху не варто різко підійматись. Іншими словами, не варто вставати одразу. Через стрес і шок біль може з'явитися трохи пізніше.

«При пораненні кожен різкий рух — це зайва крововтрата. Тому потрібно повільно поворухнути руками, ногами. Якщо є кров, зрозуміти — де саме рана і наскільки вона серйозна. У випадку, коли крові багато, лежачи перев'язати рану та покликати на допомогу», — розповідає Світлана Федорова.

Головне, як запевняє лікар, не панікувати. Допоможе впоратися із нападами паніки глибоке ритмічне дихання.

Наступний етап — з'ясувати, чи є наслідки від загального впливу вибухової хвилі, а саме контузія. Якщо така є, то людина може втратити свідомість (від миті до тривалої: кілька хвилин, годин, днів і далі — кома). Після цього можуть виникати нудота, блювання, запаморочення, головний біль. Також є ймовірність, що зникне слух, нюх, смак, зір (цілком або частково).

«Якщо поряд з вами людина з контузією: покладіть на бік. Не потрібно трясти!!! На голову — холод. Викликати медиків! Якщо людина у свідомості, заспокоїти, не залишати одну, перевірити вільна чи ні ротова порожнина, дихальні шляхи, запропонувати зробити кілька вдихів-видихів, дати випити кілька ковтків звичайної питної води. При контузіях легкої та середньої тяжкості — постільний режим 7−10 днів, легка їжа, обмежити доступ до мобільного телефону та інших інформаційних носіїв, що дає додаткове навантаження. А ось препарати треба вживати тільки за призначенням лікаря», — радить Світлана Федорова.

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