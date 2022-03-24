29.46 / 30.95 32.72 / 34.50
Київ: +3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

Хіматака ворога: як розпізнати отруєння аміаком та надати першу допомогу

22:05 24 березня 2022
хіматака

Насамперед варто відзначити, що аміак має різкий запах нашатирного спирту. В атмосфері утворює холодну білу туманну хмару, яка тримається біля поверхні землі. При зігріванні газова хмара піднімається.

Головна небезпека, яку несе у собі аміак — концентрація токсичного хімікату у повітрі.

На здоров'я аміак впливає наступним чином:

  • дратує очі та дихальні шляхи;
  • завдає сльозотечі;
  • з'являється біль у носі та горлі;
  • кашель, труднощі з диханням, біль у грудях.

Читайте також: Як поводитися під час вибухів, про симптоми контузії та надання першої допомоги постраждалим: розповідає лікар

При більших концентраціях з'являється тяжке ушкодження дихальних шляхів та легень, зокрема набряк легень, можлива раптова смерть. Взаємодіючи з вологістю утворюється їдкий гідроксид амонію, що ушкоджує очі та шкіру.

Як пояснює лікарка Світлана Федорова, при підозрі на отруєння аміаком з'являється кашель, пирхота у горлі. Також стає важко і боляче дихати носом та ротом, може з'явитися задишка, сльозотеча та нежить. Крім цього, ймовірні порушення психіки — марення, збудження.

«При хімічному отруєнні дихати треба спокійно, без різких, глибоких вдихів», – радить лікар Світлана Федорова

До того, як спеціалізована медична допомога підоспіє, лікар Федорова радить наступне:

  1. Вийти або винести того, хто заразився з небезпечної зони. Перпендикулярно до вітру. Нести лежачи! Навіть якщо хворому здається, що він може йти. Нема кому нести — відходимо, відповзаємо, при цьому не навантажуючи дихання: дихати потрібно спокійно, без різких, глибоких вдихів.
  2. Перебуваючи у приміщенні, закрийте всі двері, вікна та вентиляційні отвори. Закрийте дихальні шляхи, по можливості вологою тканиною. Для цього потрібно кілька разів скласти марлю, просочити водою, дихати через неї.
  3. Очі, шкіру, ротоглотку рясно промити чистою водою. Мінімум 15 хвилин промивати проточною водою.
  4. Пити теплу воду чи молоко із содою або боржомі.
  5. При ларингоспазмі можна зробити інгаляцію через небулайзер Дексаметазону. Також доречно використовувати Сальбутамол (препарат для астматиків).
  6. Заспокоїти постраждалого, перебувати поруч до прибуття допомоги.

Читайте також: Ліки, які допоможуть впоратися зі стресом: поради лікаря

14

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Сергій Захлюпаний

Російські окупанти розстріляли сина депутата з Гостомеля

обстріл пологового будинку у Маріуполі

Семен Глузман: «На обвинувачення Міжнародного суду Путін відповість щиро: «Це були лише українці!»

Прогноз на 29-й день війни

Астролог зробила прогноз на 29 день війни: існує небезпека для жінок, не слід ігнорувати звуки сирени

«Копійчана» страва від Людмили Борщ: рецепт закуски, за яким полюють всі господині

«Копійчана» страва від Людмили Борщ: рецепт закуски, за яким полюють всі господині

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.