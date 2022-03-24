Хіматака ворога: як розпізнати отруєння аміаком та надати першу допомогу

Насамперед варто відзначити, що аміак має різкий запах нашатирного спирту. В атмосфері утворює холодну білу туманну хмару, яка тримається біля поверхні землі. При зігріванні газова хмара піднімається.

Головна небезпека, яку несе у собі аміак — концентрація токсичного хімікату у повітрі.

На здоров'я аміак впливає наступним чином:

дратує очі та дихальні шляхи;

завдає сльозотечі;

з'являється біль у носі та горлі;

кашель, труднощі з диханням, біль у грудях.

При більших концентраціях з'являється тяжке ушкодження дихальних шляхів та легень, зокрема набряк легень, можлива раптова смерть. Взаємодіючи з вологістю утворюється їдкий гідроксид амонію, що ушкоджує очі та шкіру.

Як пояснює лікарка Світлана Федорова, при підозрі на отруєння аміаком з'являється кашель, пирхота у горлі. Також стає важко і боляче дихати носом та ротом, може з'явитися задишка, сльозотеча та нежить. Крім цього, ймовірні порушення психіки — марення, збудження.

«При хімічному отруєнні дихати треба спокійно, без різких, глибоких вдихів», – радить лікар Світлана Федорова

До того, як спеціалізована медична допомога підоспіє, лікар Федорова радить наступне:

Вийти або винести того, хто заразився з небезпечної зони. Перпендикулярно до вітру. Нести лежачи! Навіть якщо хворому здається, що він може йти. Нема кому нести — відходимо, відповзаємо, при цьому не навантажуючи дихання: дихати потрібно спокійно, без різких, глибоких вдихів. Перебуваючи у приміщенні, закрийте всі двері, вікна та вентиляційні отвори. Закрийте дихальні шляхи, по можливості вологою тканиною. Для цього потрібно кілька разів скласти марлю, просочити водою, дихати через неї. Очі, шкіру, ротоглотку рясно промити чистою водою. Мінімум 15 хвилин промивати проточною водою. Пити теплу воду чи молоко із содою або боржомі. При ларингоспазмі можна зробити інгаляцію через небулайзер Дексаметазону. Також доречно використовувати Сальбутамол (препарат для астматиків). Заспокоїти постраждалого, перебувати поруч до прибуття допомоги.

14

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter