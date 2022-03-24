Хіматака ворога: як розпізнати отруєння аміаком та надати першу допомогу
Насамперед варто відзначити, що аміак має різкий запах нашатирного спирту. В атмосфері утворює холодну білу туманну хмару, яка тримається біля поверхні землі. При зігріванні газова хмара піднімається.
Головна небезпека, яку несе у собі аміак — концентрація токсичного хімікату у повітрі.
На здоров'я аміак впливає наступним чином:
- дратує очі та дихальні шляхи;
- завдає сльозотечі;
- з'являється біль у носі та горлі;
- кашель, труднощі з диханням, біль у грудях.
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При більших концентраціях з'являється тяжке ушкодження дихальних шляхів та легень, зокрема набряк легень, можлива раптова смерть. Взаємодіючи з вологістю утворюється їдкий гідроксид амонію, що ушкоджує очі та шкіру.
Як пояснює лікарка Світлана Федорова, при підозрі на отруєння аміаком з'являється кашель, пирхота у горлі. Також стає важко і боляче дихати носом та ротом, може з'явитися задишка, сльозотеча та нежить. Крім цього, ймовірні порушення психіки — марення, збудження.
До того, як спеціалізована медична допомога підоспіє, лікар Федорова радить наступне:
- Вийти або винести того, хто заразився з небезпечної зони. Перпендикулярно до вітру. Нести лежачи! Навіть якщо хворому здається, що він може йти. Нема кому нести — відходимо, відповзаємо, при цьому не навантажуючи дихання: дихати потрібно спокійно, без різких, глибоких вдихів.
- Перебуваючи у приміщенні, закрийте всі двері, вікна та вентиляційні отвори. Закрийте дихальні шляхи, по можливості вологою тканиною. Для цього потрібно кілька разів скласти марлю, просочити водою, дихати через неї.
- Очі, шкіру, ротоглотку рясно промити чистою водою. Мінімум 15 хвилин промивати проточною водою.
- Пити теплу воду чи молоко із содою або боржомі.
- При ларингоспазмі можна зробити інгаляцію через небулайзер Дексаметазону. Також доречно використовувати Сальбутамол (препарат для астматиків).
- Заспокоїти постраждалого, перебувати поруч до прибуття допомоги.
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