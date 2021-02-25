Как долго переболевшие COVID-19 защищены от повторного заражения

Американские ученые доказали, что реакция В-клеток памяти, формирующих длительный иммунный ответ на SARS-CoV-2, развивается в течение шести месяцев после заражения. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Иммунная система — это сложная сеть клеток и белков, которые защищают организм от инфекции. Ее задача — обнаружить и уничтожить проникшие в организм патогены, чтобы предотвратить заражение. Важную роль в иммунном ответе играют иммуноглобулины — белки, вырабатываемые плазматическими клетками и лимфоцитами. Они распознают чужеродных захватчиков, прикрепляются к ним и, чтобы их уничтожить, связываются с определенными антигенами.

Другой важный компонент иммунной системы — В-клетки памяти. Это плазматические клетки, которые могут долгое время вырабатывать антитела. Активность этих клеток наиболее высока в течение первых двух недель после заражения, а между второй и четвертой неделями ответ ослабевает. Но сами клетки памяти могут сохраняться довольно долго, защищая организм от повторного заражения и формируя так называемый адаптивный гуморальный иммунитет.

Один из главных вопросов, на который сейчас ищут ответ ученые, — как долго сохраняется у переболевших COVID-19 эта защита.

После того как в организм вторгся патоген — вирус или бактерия, В-клетки начинают вырабатывать антитела: сначала, во время активной фазы инфекции, — иммуноглобулины IgA, затем — IgM и в конце концов — IgG.

Американские биологи изучили реакцию антител на SARS-CoV-2. Первый раз участникам испытаний проводили анализ на антитела примерно через 40 дней после заражения, а последний — через шесть месяцев.

«В-клетки памяти отвечают за защиту от повторного заражения. Уже доказано, что через шесть месяцев они не исчезают, а, наоборот, продолжают развиваться. Это убедительно свидетельствует: люди, переболевшие COVID-19, могут быстро и эффективно реагировать на вирус при повторном контакте», — пишут авторы исследования.

По мнению ученых, после формирования клеток памяти примерно в течение шести месяцев после заражения люди с меньшей вероятностью будут повторно инфицированы. Кроме того, исследователи отметили большую устойчивость В-клеток памяти к мутациям коронавируса.

Тем временем Минздрав запустил интерактивную карту пунктов бесплатного тестирования на COVID-19.



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