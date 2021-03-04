Военные на передовой массово отказываются от прививок против ковида: что происходит

Вакцинация против коронавируса, стартовавшая в Украине 24 февраля, продвигается очень медленно. Многие из тех категорий украинцев, которые должны привиться по плану в первую очередь, отказываются вакцинироваться.

После отказа медиков, стало известно, что из 40 тысяч военнослужащих в зоне ООС, только 7 тысяч дали согласие на вакцинацию от COVID-19. Об этом в эфире канала «Украина 24» рассказал главный эпидемиолог ВСУ Николай Олым.



По его информации, на передовую поступило 14 тысяч доз вакцин. Их распределили между Донецкой (7200 доз) и Луганской (6800 доз) областями.



Олым отметил, что в настоящее время 884 человека вакцинированы, из них в зоне ООС — 772 человека или 12% из 7 тысяч, согласившихся на вакцинацию.



По словам эпидемиолога, большое количество военных отказывается от прививки. Медик считает, что на это влияет политизация кампании вакцинирования.

Напомним, в Украину завезено 500 тысяч доз индийской вакцины Covishield. По словам главы Минздрава Максима Степанова, вакцина Covishield и оригинальная AstraZeneca абсолютно идентичны. Министр также опроверг информацию об отказе медиков прививаться индийской вакциной.

Фото capital.ua/

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