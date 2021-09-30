Які препарати можна отримати за програмою «Доступні ліки» з 1 жовтня: перелік

Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет з 1 жовтня візьме на себе Національна служба здоровʼя — через те, що місцеві бюджети не завжди виділяли кошти на цю програму, а субвенції з центрального бюджету не повністю її забезпечували.

Віднині для того, щоб отримати інсулін, необхідно, як і раніше, відвідати ендокринолога, який складе план лікування, призначить тип та дозування ліків і випише перший електронний рецепт. Але після того, як він внесе дані до електронної системи охорони здоров’я повторний рецепт можна буде отримати як у ендокринолога, так і у лікаря, з яким підписана декларація: педіатра (для дітей), сімейного чи терапевта. По завершенні плану лікування потрібно буде знову відвідати ендокринолога. Реалізувати електронні рецепти можна в будь-яких аптеках, що підписали договір з НСЗУ щодо реімбурсації інсулінів незалежно від місця проживання пацієнта — безоплатно чи з невеликою доплатою.

Також до списку препаратів, якими безоплатно чи з частковою доплатою забезпечуються хворі, внесено ліки для пацієнтів із психічними та поведінковими розладами, як депресія, епілепсія, шизофренія, ПТСР тощо. Але електронні рецепти на ці препарати може виписати тільки невролог або психіатр.

Докладніше про те, що чекає на українців вже за кілька днів, читайте у матеріалі «Пенсії, газ, опалення, телефонний звʼязок та ліки для діабетиків і від „афганського синдрому“: що зміниться з 1 жовтня».

Фото: Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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