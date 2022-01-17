«Стоїмо на порозі нової хвилі»: у Харківській області зафіксували штам «Омікрон»

У Харківській області підтвердили перші випадки нового підступного штаму коронавірусу «Омікрон», повідомляє KharkivToday.

«Ми стоїмо на початку нової хвилі коронавірусу зі штамом «Омікрон». 14 січня ми направили 30 проб до Києва, вже є результат. Зараз приблизно 40% - це штам «Омікрон», — сказав директор департаменту охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації Максим Хаустов

За словами чиновника, сьогодні зайнято 25% ліжок у лікарнях першої хвилі. Ліжка з киснем в опорних лікарнях зайняті на 19,4%. Також у регіоні залишаються лікарні, де досі не встановили кисневі станції через брак фінансування.

«Кисневі станції очікуємо десь у лютому. Це буде постачання з Києва. Вони будуть доставлені до регіону і далі проводитиметься їх встановлення». - зазначив Максим Хаустов.

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Також після підтвердження наявності в області нового штаму коронавірусу в регіоні розпочали спеціальну підготовку медиків.

«Спільно з Міністерством охорони здоров'я та Харківським національним медичним університетом розпочинаються заняття для первинної, вторинної та третинної ланки з особливостями надання допомоги хворим із новими штамами коронавірусу», — зазначив чиновник.

Нагадаємо, що перший випадок «Омікрону» було виявлено ще на початку грудня минулого року в Полтавській області. До кінця грудня цей небезпечний варіант коронавірусу дійшов до столиці

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