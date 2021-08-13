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Здоров'я та медицина

Після вакцинації Moderna в Києві померла жінка: озвучені результати експертизи

14:01 13 серпня 2021
вакцина

Комісія групи оперативного реагування на несприятливі події після імунізації, яка розслідувала випадок смерті киянки після COVID-вакцинації препаратом Moderna, які не виявила зв'язку трагедії з вакцинацією. Про це заявив координатор вакцинації в Києві і глава комісії Василь Животенюк.

«Згідно з аналізами і представленої медичної документації, причинно-наслідкового зв'язку з вакциною там немає. Жінка захворіла коронавірусом, і у неї був цукровий діабет, ожиріння другого ступеня. Якщо аналізувати аналізи, то у неї процес не менше 14 днів», — пояснив Животенюк.

Відзначимо, що на днях Європейське агентство з лікарських засобів підтвердило нові побічні ефекти мРНК-вакцин від коронавируса Pfizer і Moderna. Йдеться про алергічну реакцію на шкірі (багатоформну еритему) і запаленні нирок (гломерулонефрит і нефротичний синдром). Останнє, як правило, характеризується сильною втратою білка (виводиться з сечею). Разом з тим дослідження ще не закінчені, тому від остаточних висновків вчені поки що утримуються.

На початку липня у Вінницькій області через кілька годин після вакцинації Pfizer помер 47-річний чоловік, причому у інших п'яти осіб, які прищеплювалися з цього ж флакона з вакциною, стан був задовільний. Згодом комісія встановила остаточну причину смерті — гостра серцево-судинна недостатність на фоні ішемічної хвороби серця.

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