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Здоров'я та медицина

Як отримати електронний рецепт на ліки: покрокова інструкція від НСЗУ

9:48 3 жовтня 2021
інсулін

В Національній службі здоров’я, де раніше пообіцяли безоплатне лікування в приватних клініках, розповіли, як пацієнт може отримати електроннний рецепт на необхідні йому ліки.

Електронний рецепт на «Доступні ліки» від серцево-судинних захворювань, астми та діабету ІІ типу виписує сімейний лікар, терапевт або педіатр, з яким пацієнт уклав декларацію, — говориться у повідомленні НСЗУ в Telegram.

Первинний електронний рецепт на препарати інсуліну та десмопресин виписує ендокринолог.

Пацієнтам з розладами психіки та поведінки і первинні, і наступні рецепти виписує виключно психіатр, з епілепсією — психіатр або невролог. Важливо знати, що сімейний лікар цього зробити не зможе.

Далі треба знайти аптеку, де можна отримати відповідні ліки за електронним рецептом.

Захопіть з собою мобільний телефон, на який пришла СМС, або роздруковану пам'ятку з номером рецепта і кодом підтвердження.

В аптеці запитайте про наявні препарати та вкажіть код підтвердження, якщо потрібні ліки є в наявності.

Нагадаємо, що з 1 жовтня в Україні розширено перелік ліків, які можуть надаватися пацієнтам безкоштовно або з незначною доплатою.

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